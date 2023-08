Tormena começou com o pé direito a sua trajetória pelo Krasnodar, da Rússia. O zagueiro, que estava desde 2019 no Braga, fez seu primeiro jogo oficial pelo novo clube na última terça-feira, na vitória diante do Pari Nizhny Novgorod, por 1 a 0, em duelo válido pela Copa da Rússia.