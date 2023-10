O QUE VEM POR AÍ?

Na tabela da competição, a Inter de Milão é a segunda colocada, com 19 pontos. Na última rodada, a equipe deixou escapar a vitória sobre o Bologna, dentro de casa, e agora precisa do resultado longe da sua torcida. No estádio do adversário, o time venceu sete dos últimos oito confrontos.