Torcedores do Atlético de Madrid bolam plano para insultar Vini Jr no clássico

Torcedores do Atlético de Madrid planejam formas de insultar Vini Jr em clássico com Real Madrid (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 19:05 • Madri (ESP)

Torcedores do Atlético de Madrid bolaram um plano para insultar Vini Jr no clássico com o Real Madrid, no próximo domingo (29). Nas redes sociais, um grupo incentiva o uso de máscaras que cubram a boca para evitar a leitura labial. O objetivo é evitar punições em caso de injúria racial.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Recentemente, o jogador brasileiro foi alvo de injúrias raciais por parte dos fãs da equipe colchonera do lado de fora do Estádio Cívitas Metropolitano. Nas publicações, os torcedores indicam que planejam novas ofensas racistas.

— Que no clássico possamos dizer as verdades que queremos sem medo de sermos punidos individualmente. Em Mestalla (estádio do Valencia), havia infiltrados na torcida caçando torcedores do Valencia. ProtejáMONOS (Mono significa macaco, em espanhol) — disse o perfil @LeBronazi.

Além dos gritos dos torcedores nas portas dos estádios, Vini Jr foi alvo de outras práticas de injúria racial por parte dos fãs do Atlético de Madrid. Em janeiro de 2023, um boneco representando o jogador enforcado foi pendurado num viaduto da capital espanhola.