Titular da Seleção Brasileira é alvo da Juventus; confira

Publicada em 27/03/2024 - 09:57 • Turim (ITA)

Titular nos amistosos da Seleção Brasileira contra Inglaterra e Espanha, Wendell estaria na mira da mira da Juventus, após olheiro da equipe observá-lo na partida entre Inglaterra e Brasil. Apesar de não ter sido a primeira convocação, foram os primeiros minutos de Wendell em campo pela seleção.

De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, com exceção de Andrea Cambiaso, todos os os outros extremos da Juventus não têm lugar garantido no time. Entretanto, o time da cidade de Turim deseja reforçar a posição. O desempenho do lateral esquerdo do Porto chamou atenção da Juventus, na ocasião, o jogador fez sua estreia com a camisa da Seleção, atuando por 89 minutos na vitória por 1 a 0.

Wendell desembarcou na Europa com apenas 21 anos e disputou muitos jogos de Liga dos Campeões, ele passou grande parte da carreira no Bayer Leverkusen e chegou ao Porto em 2021. O brasileiro sempre atuou como um lateral defensivo, por isso, a Juventus pode também utilizá-lo como um substituto de Alex Sandro. O jogador de 30 anos tem contrato com o clube português até 2025.