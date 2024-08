Time de Cristiano Ronaldo quer trocar Luis Castro por ex-técnico do Real Madrid, diz jornal

Luis Castro vem sofrendo forte pressão no Al-Nassr após a derrota por 4 a 1 na Supercopa Saudita (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 16:43 • Riade (SAU)

O Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, sonha com a chegada do francês Zinedine Zidane para o cargo de treinador, hoje ocupado pelo português Luis Castro. A informação foi publicada pelo jornal "Marca", da Espanha.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ainda segundo a publicação, Zizou é enxergado como um nome de peso, capaz de acabar com qualquer incerteza em relação ao sucesso do projeto esportivo do clube. Vale lembrar que o francês não trabalha há três temporadas, e passou os últimos anos aguardando uma possível saída de Didier Deschamps da seleção francesa para assumir o cargo.

Além do desejo da direção, a chegada de Zidane ao clube também contaria com o aval do próprio Cristiano Ronaldo. Jogador e treinador trabalharam juntos no Real Madrid entre 2016 e 2018. Fernando Hierro, ídolo do clube espanhol e atual diretor de futebol do Al-Nassr, também teria aprovado a contratação do francês.

Zidane fez história como técnico do Real Madrid ao conquistar a Champions League por três temporadas consecutivas (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

Vale lembrar que Luis Castro vem sofrendo uma forte pressão nas últimas semanas após a derrota por 4 a 1 na final da Supercopa Saudita, diante do Al-Hilal. Este último resultado, somado ao baixo rendimento da equipe na última temporada (vice diante do mesmo Al-Hilal na Copa do Rei e no Campeonato Saudita, este último com 14 pontos de diferença), colocou o ex-técnico do Botafogo na corda bamba.

Desde então, especulações com relação à sua permanência na equipe têm sido cada vez mais frequentes. O empresário do treinador, António Teixeira, chegou a se manifestar para desmentir um boato de que o português teria sido demitido pelo clube.

Luis Castro foi contratado pelo Al-Nassr em meados de 2023 e conquistou apenas a Liga dos Campeões Árabes de 2023 no comando da equipe.