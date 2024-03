Contratar um técnico de peso para comandar a equipe em definitivo na próxima temporada está fora de cogitação. Isso porque o desejo da direção do clube é contar com Xabi Alonso, técnico sensação da atual temporada europeia, como treinador na próxima temporada. O espanhol tem identificação com o clube alemão, no qual atuou como volante entre os anos de 2013 e 2017.