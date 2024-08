Teve brilho brasileiro! Confira os gols da goleada do PAOK pelos playoffs da Europa League

Gol de Taison pelo PAOK na Europa League. (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 18:04 • Redação do Lance!

O PAOK bateu o Shamrock Rovers por 4 a 0 no jogo de ida dos playoffs da Europa League 2024-25. A partida, que foi transmitida pelo do canal do Lance! no Youtube, teve destaque para o brasileiro Taison, ex-jogador do Internacional, que anotou o segundo gol da partida. Com a vitória, o PAOK leva vantagem muito tranquila para o jogo de volta, na casa da equipe irlandesa, marcado para a próxima quinta-feira (29).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira os gols da vitória grega pelo jogo de ida dos playoffs na Europa League!

PAOK 4x0 Shamrock Rovers: gols da partida

+ Atacante do PAOK perde gol inacreditável pela Europa League; veja vídeo

Como foi o jogo?

Dono da casa, o PAOK assumiu as rédeas da partida desde o apito inicial. Com mais volume ofensivo no primeiro tempo, a equipe grega esbarrou em boas defesas do goleiro Leon Pohls, do Shamrock, que evitou duas chances claras de gol nos primeiros 20 minutos.

Na segunda metade da primeira etapa, os irlandeses chegaram a equilibrar a partida, mas esbarraram na deficiência para criar jogadas. O goleiro Kotarsi pouco trabalhou, em geral.

O PAOK terminou o primeiro tempo na frente por causa de uma trapalhada do zagueiro Cleary, que marcou contra em uma fuzilada de cabeça. E era isto que o time grego precisava para se soltar: de volta para o segundo tempo, o PAOK ampliou o placar logo aos dois minutos, com Taison.

O brasileiro, grande destaque ofensivo do time, acertou um belo chute da entrada da grande área, sem chances para o goleiro alemão. Cinco minutos depois, Honohan recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Shamrock com um jogador a menos. A partir daí, o PAOK administrou a vantagem e ainda amlpiou o placar com Konstantelias, que aproveitou, mais uma vez, a fragilidade defensiva do time irlandês.

Nos acréscimos da partida, o atacante Chalov ainda perdeu um pênalti que poderia ampliar a vantagem, mas menos de um minuto após, Baba, que teve um gol anulado no primeiro tempo, deu números finais à partida.

Taison comemora gol pelo PAOK na Europa League. (Foto: Reprodução/Twitter)