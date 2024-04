Ten Hag comenta polêmica envolvendo atacante do Manchester United: ‘Tem muito o que aprender’

Erik ten Hag convive com polêmicas com jogadores no Manchester United (ADRIAN DENNIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/04/2024 - 16:56 • Manchester (ING) • Atualizada em 19/04/2024 - 17:57

Os últimos anos do Manchester United não têm sido positivos como se esperava. Sem participações na Champions League e figurando no meio de tabela da Premier League, o clube inglês também convive com diversas polêmicas envolvendo jogadores e treinadores.

Entre tantas discussões no Old Trafford, a mais recente envolve os nomes de Garnacho e Erik ten Hag. Na última semana, o atacante, de 19 anos, curtiu um tweet em que elogiava o desempenho do jogador e critica algumas decisões tomadas no Manchester United, sobretudo, do treinador.

➡️ Lenda do Real Madrid vai deixar o clube no fim da temporada

Depois da polêmica, Garnacho se desculpou com o técnico. Nesta sexta-feira (19), em coletiva de imprensa antes da partida contra o Coventry City, Erik ten Hag falou sobre a situação e a relação com seu atleta.

- Alejandro (Garnacho) é um jogador jovem. Tem que aprender muito. Ele se desculpou por isso e depois disso seguimos em frente - declarou.

Aposte na zebra! Com R$100, fature R$359 no Lance! Betting se o Coventry City se classificar para a final da FA Cup

Diante de todos os problemas dentro e fora de campo, o Manchester United enxerga na Copa da Inglaterra a única oportunidade de disputar uma competição continental na próxima temporada. Semifinalista, os Red Devils podem se classificar à Liga Europa em caso de título na FA Cup. Para isso, vai precisar eliminar o Coventry City, neste domingo (21) e disputar o troféu contra o vencedor de Manchester City e Chelsea.

- Estávamos na final da temporada passada. Queremos alcançá-la em todas as temporadas e ganhar troféus. Temos uma grande oportunidade porque estamos nas semifinais, mas é um desafio enorme. Conhecemos todos os problemas e, quando temos tantos problemas, temos que encontrar soluções. No domingo encontraremos soluções e queremos chegar à final - disse Ten Hag.

FUT INTERNACIONAL