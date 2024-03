Luis Enrique não garante escalação de Mbappé em jogo da Champions League

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 08:15 • Paris (FRA)

O técnico Luis Enrique não garantiu a utilização do atacante Kylian Mbappé no duelo entre PSG e Real Sociedad, jogo de volta das oitavas de final da UEFA Champions League, que acontece nesta terça-feira (5). A declaração foi feita na entrevista coletiva pré-jogo, na véspera do duelo (veja no vídeo acima).

Na última semana, notícias sobre um racha entre o técnico e o jogador tomaram conta do noticiário na Europa. O "Foot Mercato" informou que a relação entre Luis Enrique e Mbappé está insustentável.

No empate em 0 a 0 com o Monaco, o atleta foi substituído ainda no primeiro tempo por conta de uma chegada forte recebida do adversário. A troca durante o jogo não foi o primeiro episódio negativo entre os dois personagens. Em meados de fevereiro, Luis Enrique chegou a afirmar que o clube está acima das individualidades, dando um recado claro ao francês, que deve deixar o clube ao final da temporada.

Além de falar sobre uma possível escalação de Mbappé na partida, Luis Enrique pregou respeito à Real Sociedad, mesmo com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida. Apesar da precaução, o PSG só será eliminado caso perca o jogo desta terça-feira por dois ou mais gols de diferença.

Mbappé e Luis Enrique já não se dão bem no dia a dia do PSG (Foto: FRANCK FIFE / AFP)