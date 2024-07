Técnico da Premier League, cotado para comandar a Inglaterra, despista boatos sobre ida

(Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 14:39 • Rio de Janeiro

Eddie Howe, treinador do Newcastle, da Premier League, falou sobre ser considerado para suceder Gareth Southgate no cargo técnico da Inglaterra. Afim de afastar os boatos para comandar a seleção, o inglês de 46 anos falou sobre os rumores.

- Quero ficar no Newcastle, mas tem de ser a coisa certa para mim e para o clube. Não faz sentido nenhum eu dizer que estou feliz por ficar se a dinâmica não for a correta. Adoro a equipe. Adoro os torcedores. Adoro o ponto em que me encontro na minha carreira. Não há melhor lugar para mim. É assim que me sinto - afirmou Eddie Howe, às midias sociais do clube inglês.

Há vários candidatos para suceder Southgate como técnico da Inglaterra, mas Howe se destaca por ser o mais talentoso e experiente entre os treinadores ingleses atualmente. O comandante possui uma carreira de 15 anos , subindo das divisões inferiores do futebol inglês até a Premier League.

Mesmo sendo a equipe mais prejudicada por lesões na temporada passada, o Newcastle terminou em 7º lugar na competição, ficando de fora da Conference League apenas por conta do título da Copa da Inglaterra do Manchester United contra o City, em Wembley.

Gareth Southgate não resistiu no cargo após perder mais uma final de Eurocopa. Além do vice diante da Espanha no último domingo (14), também já tinha perdido a final da Eurocopa em 2021 para a Itália. Em Copas do Mundo, a seleção alcançou a semifinal em 2018 e as quartas em 2022, caindo para Croácia e França, respectivamente.