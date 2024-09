Técnico da Inglaterra não cantará hino contra a Irlanda e reacende conflito de oito séculos entre os países; entenda

Lee Carlsey defendeu a seleção da Irlanda quando jogador, e hoje é técnico interino da Inglaterra (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Escrito por João Marcos • Publicada em 07/09/2024 - 05:50 • Dublin (IRL) • Atualizada em 07/09/2024 - 10:56

Quando Gareth Southgate deixou o comando da Inglaterra, em agosto, o irlandês Lee Carsley, que dirigia a categoria sub-21 da seleção inglesa, foi alçado ao posto de treinador interino. A estreia do ex-volante do Everton no comando dos Three Lions, no entanto, não poderia ser mais complicada.

O primeiro adversário será justamente a Irlanda, o país de origem de Carsley, que tem um histórico conflito de mais de 800 anos com os britânicos. Em entrevista pré-jogo, concedida na sexta-feira (6), Carsley afirmou que o não cantará "God Save the King", o hino britânico. A declaração incomodou os ingleses.

O treinador justificou a decisão, afirmando que prefere mentalizar a partida nos últimos instantes antes do apito inicial. Por isso, não cantaria o hino para não perder o foco no trabalho. Verdade ou não, a nacionalidade de Carsley pesou na avaliação da imprensa inglesa.

Jason Burt, jornalista do "Telegraph", escreveu uma coluna na qual diz que Carsley não pode esperar assumir definitivamente os Three Lions se não cantar o hino nacional, em uma pequena demonstração do peso que o conflito tem para as sociedades dos dois países.

Outros estrangeiros que dirigiram a Inglaterra neste século adotaram posturas distintas diante da canção: o sueco Sven-Goran Eriksson, que comandou a seleção britânica entre 2001 e 2006, esforçava-se para cantar "God Save the King"; o italiano Fábio Capello, por sua vez, afirmava achar errado cantar o hino de outro país.

O italiano Fábio Capello não cantava o hino britânico (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Qual a origem do conflito entre Irlanda e Inglaterra?

A origem do conflito está na colonização da Irlanda pelos ingleses, ainda no século XII. A invasão ao país foi ordenada pelo Rei Henrique II, que queria expandir as fronteiras - e, consequentemente, seu poder.

Anos mais tarde, já no século XVI, o processo de colonização se intensificou com a chegada de cada vez mais escoceses e ingleses, o que deu início a disputas religiosas (a Irlanda tem maioria da população católica, enquanto a Inglaterra tem maioria anglicana).

As disputas frequentes levaram à Guerra da Independência da Irlanda, já no século XX (1919-1921). O resultado foi a independência de grande parte do território irlandês. A exceção é a parte conhecida hoje como a Irlanda do Norte, que permaneceu sob controle da Inglaterra.

Declan Rice defendeu a seleção principal da Irlanda no começo da carreira; hoje, atua pela Inglaterra (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Os conflitos religiosos, no entanto, não cessaram. Deram origem a uma série de revoltas conhecida como "The Troubles" (1968-1998), que colocavam em oposição nacionalistas católicos (defendendo a reunificação da Irlanda) e unionistas protestantes (que queriam permanecer no Reino Unido).

Jogadores que trocaram a Irlanda pela Inglaterra

Por conta não apenas da desavença entre Irlanda e Inglaterra, mas também da proximidade geográfica entre os países, muitos jogadores ao longo do tempo puderam escolher qual seleção gostariam de defender.

No elenco atual dos Three Lions, o volante Declan Rice, do Arsenal, chegou a atuar pela seleção irlandesa principal. Caso o meio-campista tivesse entrado em campo uma vez mais pelo país, não poderia trocar de seleção.

Jack Grealish também trocou a Irlanda pela Inglaterra ainda no começo da carreira (Foto: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP)

Jack Grealish, do Manchester City, viveu algo parecido. A diferença, porém, é que o atacante não chegou a vestir a camisa da equipe principal, atuando apenas pelo time sub-17 da Irlanda. A trajetória dele com a equipe britânica teve início na categoria sub-21.

Irlanda e Inglaterra entram em campo neste sábado (7), às 13h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo 2 da Divisão B da Liga das Nações da Uefa. O jogo será no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda.