André Jardine mira tetracampeonato (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 16:47 • Cidade do México

O técnico brasileiro, André Jardine, está em busca do seu primeiro tetracampeonato em 50 anos. Entre os principais feitos do treinador está a conquista Olímpica em Tóquio 2020, comandando a Seleção Brasileira. Hoje, aos 44 anos, comanda o América, atual bicampeão mexicano.

Após pouco mais de um mês de paralisação para a disputa da Leagues Cup, torneio que reuniu equipes do México, Canadá e Estados Unidos, o Campeonato Mexicano será retomado neste fim de semana e Jardine traça objetivos para escrever seu nome na história do futebol.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde sua chegada ao América, em junho do ano passado, Jardine atingiu status de unanimidade no país ao conquistar quatro títulos, incluindo dois Campeonatos Mexicanos - o Apertura 23 e o Clausura 24. Após o feito, o clube da capital se tornou o maior campeão campeão mexicano de todos os tempos e soma 15 títulos, contra 12 do arquirrival Chivas, o segundo maior vencedor.

O Apertura 24 ainda está na 5ª rodada e em 107 edições do campeonato apenas um treinador conquistou os três títulos consecutivos. Raúl Cárdenas levou o Cruz Azul ao tricampeonato quando conquistou os títulos de 1971/72, 72/73 e 73/74. Caso André Jardine repita o feito, que não ocorre há 50 anos, marcará seu nome na história do futebol.

- Embora isso obviamente seja uma motivação a mais, não é algo que paute o meu trabalho. Ainda há muito caminho para chegar lá, temos mais 13 rodadas da primeira fase e depois a Liguilla, que é o mata-mata, quando as características da competição mudam completamente. O que posso dizer, porém, é que a gente conhece o trajeto para as conquistas. Temos uma base bem montada, com um grupo homogêneo, muito trabalhador e com uma mentalidade vencedora - avalia André Jardine.

O América foi a equipe mexicana a chegar mais longe no Leagues Cup, mas caiu nos pênaltis para o Colorado Rapids, nas quartas de final.

No Apertura 24 enfrenta a ausência do Estádio Azteca, interditado para as obras para receber a Copa do Mundo de 2026. Neste período, o América jogará no Ciudad de los Deportes, estádio mais acanhado, com pouco mais de um terço da capacidade do Azteca.

- É claro que gostamos muito de atuar no Azteca, um templo do futebol mundial. Mas não podemos deixar que isso seja uma desculpa para nada. O Ciudad de los Deportes é nossa casa também, e a química entre time e torcida se mantém, seja em que campo for. É uma questão de adaptação, de preferência no menor tempo possível - comenta Jardine.

Sequência do América

Para o próximo confronto, o América recebe o Puebla na madrugada de sábado para domingo, às 00h05 (horário de Brasília). Em partida válida, pela 5ª rodada do Apertura, o clube mexicano pode se aproximar do líder, Cruz Azul, do campeonato. Com 6 pontos, o time de André Jardine, está na 10ª posição da tabela.