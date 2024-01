O Stuttgart goleou o RB Leipzig por 5 a 2, neste sábado (27), em jogo válido pela 19ª rodada da Bundesliga, disputada na MHPArena, em Estugarda, na Alemanha. Os gols do jogo foram marcados por Enzo Millot (25 do 1ºT de pênalti), Deniz Undav (30 do 1ºT, 56 do 2ºT e 75 do 2ºT) e Jamie Leweling (48 do 2ºT) para o Stuttgart. Benjamin Sesko (32 do 1º Tempo) e Loïs Openda (55 do 2ºT) para o RB Leipzig.