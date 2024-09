Sterling treina pela primeira vez no Arsenal; confira o vídeo

Sterling em seu primeiro treino no Arsenal (Foto: Divulgação/Arsenal)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 21:06 • Londres (ING)

Nesta quarta-feira (4), o atacante Sterling realizou seu primeiro treino com o elenco do Arsenal. O jogador, de 29 anos, foi cedido após Enzo Maresca, técnico do Chelsea, afirmar que estilo do jogador não o agrada.

Em duas temporadas no Chelsea, Sterling realizou 81 jogos, marcou 19 vezes e distribuiu 12 assistências. O atacante chega ao quarto time dos integrantes do 'Big Six' depois de passar por Liverpool e Manchester City, além do Chelsea. O empréstimo ao Arsenal é válido por uma temporada e há uma opção de compra no acordo.

Os Gunners enfrentaram o Brighton, no último sábado (30), pela Premier League, com a presença de Sterling nas arquibancadas do Arsenal Stadium. Jogador chega como mais uma alternativa para as pontas, do time comandado pelo técnico Mikel Arteta.

Próximo compromisso do Arsenal é contra o Tottenham, no Tottenham Hotspur Stadium. O clássico londrino acontece no domingo (15), às 10h (de Brasília), após o término do período de Data Fifa.