Sorteio do Mundial de Clubes 2025: acompanhe ao vivo!

A Fifa define nesta quinta-feira (5), a partir das 15h (de Brasília), os oito grupos da primeira fase do Mundial de Clubes 2025. O sorteio será realizado em Miami, uma das 12 sedes da competição que será realizada entre 15 de junho e 13 de julho do próximo ano, nos Estados Unidos. Acompanhe ao vivo o sorteio com a equipe do Lance! no vídeo acima.

Com quatro clubes, o Brasil é o país que mais terá representantes na competição. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo se classificaram por terem vencido as últimas quatro edições da Libertadores. River Plate e Boca Juniors são os outros dois representantes da Conmebol no Mundial de Clubes 2025.

Dentre os brasileiros, apenas o Botafogo não será cabeça de chave, e por isso deverá encarar pelo menos duas pedreiras na primeira fase. Como o clube carioca está no Pote 3 do sorteio, é certo que terá que enfrentar dois clubes europeus. Palmeiras, Flamengo e Fluminense, por sua vez, terão apenas um adversário da Uefa na fase de grupos. Todas as equipes brasileiras poderão ser sorteadas para a chave do Inter Miami, de Messi, ou do Al Hilal, de Neymar.

Confira os potes do sorteio do Mundial de Clubes 2025

POTE 1 - Bayern de Munique (ALE), Flamengo (BRA), Fluminense (BRA), Manchester City (ING), Palmeiras (BRA), Paris Saint-Germain (FRA), Real Madrid (ESP) e River Plate (ARG).

POTE 2 - Atlético de Madrid (ESP), Benfica (POR), Borussia Dortmund (ALE), Chelsea (ING), Inter de Milão (ITA), Juventus (ITA), Porto (POR) e RB Salzburg (AUT).

POTE 3 - Al-Ahly (EGI), Al-Hilal (SAU), Boca Juniors (ARG), Botafogo (BRA), León (MEX), Monterrey (MEX), Ulsan (COR) e Wydad Casablanca (MAR).

POTE 4 - Al Ain (EAU), Auckland City (NZL), Espérance de Tunis (TUN), Inter Miami (EUA), Mamelodi Sundowns (AFS), Pachuca (MEX), Seattle Sounders (EUA) e Urawa Red Diamonds (JAP).

