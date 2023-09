Na nomeação deste ano, apenas Vini Jr apareceu entre os indicados ao prêmio de Melhor Jogador. O goleiro Ederson, do Manchester City, é candidato ao Troféu Yashin, de melhor goleiro. No futebol feminino, Debinha, meia-atacante do Kansas City Current, figurou na lista de indicadas ao prêmio de Melhor Jogadora.