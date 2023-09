Cristiano Ronaldo é o segundo maior vencedor da Bola de Ouro, com cinco conquistas, atrás apenas de Lionel Messi, com sete títulos. Atualmente, CR7 é jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Apenas dois jogadores que atuam no país do Oriente Médio estiveram presentes na lista de indicados, o atacante Karim Benzema, do Al-Ittihad, e o goleiro Yassine Bounou, do Al-Hilal.