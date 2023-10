A primeira chance clara foi do Charlotte FC, aos 18 minutos, com um pênalti que foi anulado pelo VAR logo em seguida. Aos 45', os visitantes abriram o placar, com Enzo Copetti após assistência de Kerwin Vargas. No entanto, a alegria do Charlotte FC durou pouco. Um minuto após o gol, o Inter Miami deixou tudo igual, com Nicolás Stefanelli.