Sem clube, Marcelo Gallardo deve tomar decisão surpreendente na carreira

Vitorioso, Marcelo Gallardo é muito idolatrado pela torcida do River Plate. (Foto: Divulgação/River Plate







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 15:53 • Buenos Aires (ARG)

Ex-treinador do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o treinador argentino Marcelo Gallardo está próximo de acertar o futuro: após um ano e meio, ele deve retornar ao River Plate, segundo o GE. Os Millonarios demitiram Martín Demichelis recentemente e estão a uma reunião de acertar a volta do vitorioso comandante.

Marcelo Gallardo deixou o River Plate em 2022, com a expectativa de assumir um trabalho no futebol europeu. Apesar de ter recebido propostas na Espanha e na França, o destino do técnico foi a Arábia Saudita, junto de Kanté, Benzema e Fabinho. A temporada sem títulos, entretanto, não cumpriu com as metas planejado pela diretoria. Ele foi desligado do clube no início desta temporada.

Enquanto isso, na Argentina, Demichelis assumiu o River Plate após uma era de glórias comandada pelo antecessor. Em duas temporadas, os Millonarios conquistaram a taça do Campeonato Argentino, da Supercopa Argentina e da Supercopa Argentina.

Sob o comando de Gallardo, foram 14 troféus em oito anos e meio, incluindo duas taças da Libertadores da América, campeonato de maior prestígio no futebol da América do Sul. O comandante é idolatrado pelos torcedores e tem até estátua no Monumental.

Marcelo Gallardo no comando do River Plate. (Foto: Diego Haliasz / River Plate)

Demichelis deixou o comando em comum acordo com a diretoria, mas esteve à frente do River no último domingo (28), pela vitória por 1 a 0 contra o Sarmiento.

No momento, Gallardo está em Buenos Aires para se reunir com a diretoria dos Millonarios e um acordo entre as partes deve ser anunciado em breve.