✅ ÁFRICA DO SUL 0x0 TUNÍSIA

A África do Sul garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa Africana de Nações ao empatar com a Tunísia. Os Bafana Bafana iniciaram a rodada na segunda colocação do Grupo E, posição que já garantiria a vaga da equipe no mata-mata. Mesmo assim, a seleção sul-africana criou as melhores chances da partida, e ficou mais próxima de abrir o placar do jogo. A Tunísia, por outro lado, tentou marcar na base do abafa, na reta final do jogo, o que não foi suficiente para tirar o zero do placar - e reverter a eliminação da equipe.