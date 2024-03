Salah garante que saída de Klopp não afeta seu futuro no Liverpool

Jurgen Klopp foi o único treinador de Salah no Liverpool até então (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/03/2024 - 09:20 • Liverpool (ING)

Mohamed Salah garantiu que a saída do técnico Jürgen Klopp não afeta em nada o seu futuro no Liverpool. A declaração foi feita em entrevista à Sky Sports.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Não (afeta o futuro). Faz parte da vida, que tudo se mova. Jogadores muito importantes já deixaram o clube. O treinador também é muito importante para e está saindo. Um dia eu vou sair do clube, mas a saída de Klopp não afeta nisso - disse o egípcio.

Vale destacar que, embora o atacante garanta que a decisão de Klopp não afeta suas decisões com relação à permanência no clube, não há garantia de que Salah fica para a próxima temporada.

O jogador é um alvo do futebol saudita há algumas janelas de transferências, e continua na mira de clubes do país. Em setembro de 2023, por exemplo, o craque teria recebido uma proposta do Al-Ittihad, time de Karim Benzema, mas a oferta teria sido rejeitada pelo Liverpool.

Em fevereiro, o "The Athletic", da Inglaterra, informou que o mesmo Al-Ittihad estaria preparando uma nova oferta pelo atacante, para a próxima janela de transferências, no valor de 235 milhões de euros (mais de R$ 1 bilhão na cotação atual). Este valor transformaria Salah no jogador mais caro da história.

Salah desperta o interesse de clubes sauditas há algumas janelas de transferências (Foto: Reprodução / X: Liverpool)

DECISÃO DE KLOPP SURPREENDEU

Na mesma entrevista, Salah relatou como foi o dia em que Klopp anunciou sua saída do Liverpool ao final da temporada. O Egípcio imaginava que a reunião marcada para a manhã daquele dia fosse para anunciar uma renovação do técnico.

- Normalmente não fazemos reuniões às 10h30. Mas, naquele dia, disseram que haveria uma reunião às 10h30. O agente do técnico estava no campo, então pensei que fosse para anunciar a renovação do contrato.

Segundo o próprio Salah, quem revelou o real objetivo da reunião foi seu colega de equipe, Virgil van Dijk.

- Cinco minutos antes da reunião, Virgil (van Dijk) perguntou: 'você sabe sobre o que se trata a reunião?'. Eu disse que não, e ele respondeu: 'o técnico está indo embora'. Foi um dia estranho para nós e para o clube.