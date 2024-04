Saiba quem é Cole Palmer, atacante que foi dispensado do Manchester City e se tornou protagonista no Chelsea

Palmer leva Chelsea à vitória em clássico com United com hat-trick (Divulgação/Chelsea)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 20:28 • Londres (ING)

A Premier League presenciou uma das principais partidas da temporada, na tarde desta quinta-feira (4), com a vitória do Chelsea diante do Manchester United, por 4 a 3. O destaque da partida é Cole Palmer, atacante dos Blues, que anotou três gols e garantiu os três pontos na tabela de classificação.

DA DISPENSA DO CITY AO PROTAGONISMO DO CHELSEA

A história de Cole Palmer é resumida em uma narrativa de perseverança e determinação. Aos 21 anos, o jogador desfruta do melhor momento da carreira no ataque do Chelsea, mas a trajetória no futebol foi iniciada em outra cidade, em um clube rival.

Nascido em Manchester, Palmer construiu a carreira nas categorias de base do City, até ser lançado ao time profissional, na temporada 2021/22. No primeiro ano, apenas 11 jogos, mas com três gols e uma assistência. No segundo, a participação em campo aumentou para 25 partidas, mas com apenas uma bola na rede e um passe para gol.

O jovem promissor não conquistou espaço em um elenco recheado dos principais jogadores da atualidade e, aos poucos, foi perdendo espaço na equipe de Pep Guardiola. No início desta temporada, Palmer pode contribuir individualmente para o City em duas decisões.

Contra o Arsenal, na decisão da Supercopa da Inglaterra, foi dos pés do atual camisa 20 do Chelsea que foi marcado o único gol do City, em que estava dando o título. Mas o Arsenal encontrou o empate com Trossard, ainda nos acréscimos, e venceu a disputa nos pênaltis.

Dez dias depois, Palmer volta a entrar em campo em mais uma final. Desta vez pela Supercopa da Uefa, o jogador foi decisivo e empatou a partida contra o Sevilla, levando a equipe às penalidades e sendo campeão.

Palmer foi dispensado pelo Manchester City em agosto de 2024 (ARIS MESSINIS / AFP)



Apesar da importância nas duas primeiras decisões da atual temporada, Cole Palmer foi comprado pelo Chelsea em setembro por 40 milhões de libras, além de bônus adicionais, em um vínculo de sete anos.

NOVOS ARES: ASSUMINDO O PROTAGONISMO

Sem muitas expectativas por parte dos torcedores, Palmer está encantando o Stamford Bridge. O jogador iniciou a trajetória no time londrino no banco de reservas, mas aos poucos foi ganhando espaço no time titular, ressaltando a importância para o treinador, Mauricio Pochettino.

Com 36 jogos, o camisa 20 já soma 19 gols com a camisa azul, incluindo o hat-trick feito na tarde desta quinta-feira (4), contra o Manchester United, pela Premier League, além de 12 assistências.

Em um momento que o Chelsea vive com poucas expectativas, Palmer, aos 21 anos, surge com o potencial de se tornar um dos grandes jogadores do clube e contribuir para que os Blues voltem a conquistar títulos.

Palmer marca hat-trick e leva Chelsea à vitória diante do United (Glyn KIRK / AFP)

