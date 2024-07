Saiba quando será o julgamento de Lucas Paquetá, alvo do Flamengo no mercado

Lucas Paquetá é investigado por suspeita de envolvimento em casos de manipulações em apostas (Foto: Glyn KIRK / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 19:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Alvo do Flamengo na janela de transferências do meio do ano, Lucas Paquetá é acusado por conta do suposto envolvimento com apostas esportivas. Nesse momento, o meia aguarda a data de seu julgamento.

No último dia 23 de maio, o craque da Seleção Brasileira foi acusado formalmente pela Football Association (FA), que é a entidade que controla o futebol na Inglaterra por quatro casos distintos de manipulações.

Inicialmente, Lucas Paquetá tinha recebido um prazo até o dia 3 de junho para apresentar sua defesa, mas seus advogados conseguiram mais tempo. No entanto, ainda não existe uma nova data para o jogador esclarecer seu ponto de vista após se declarar inocente em inúmeras ocasiões.

Relembre o caso

Patrocinadora dos West Ham, a Betway identificou atividades suspeitas de apostas feitas em sua plataforma. Na sequência, outros operadores, incluindo brasileiros, também reportaram problemas similares, onde a Associação Internacional de Integridade de Apostas (IBIA) entrou em ação. A entidade notificou a Fifa e a FA.

A FA acusa Lucas Paquetá de ter recebido cartões amarelos em quatro partidas de forma intencional. Os confrontos teriam sido contra o Leicester, no dia 12 de novembro de 2022, Aston Villa, em 12 de março de 2023, Leeds, em 21 de maio de 2023, e Bournemouth, em 12 de agosto de 2023.

Em nota publicada, a organização afirmou que o atleta "procurou influenciar o andamento, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas, a fim de para uma ou mais pessoas lucrar com apostas".

Entende-se que cerca de 60 pessoas se beneficiaram com essas apostas por conta dos cartões amarelos recebidos pelo meia. As investigações se centram em contas registradas na Ilha de Paquetá, onde o jogador do West Ham cresceu.

Interesse do Flamengo

Diante dessa situação, o Flamengo iniciou conversas com o clube inglês visando repatriar Lucas Paquetá no segundo semestre. No entanto, a negociação é tratada com um grau de complexidade alto, uma vez que o camisa 10 dos Hammers tem contrato com o clube até 2027.