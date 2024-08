Saiba como foram os jogos da rodada de abertura de La Liga 2024/25

Oihan Sancet comemora o gol que abriu o placar para o Athletic Bilbao diante do Getafe (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 19:04 • Bilbao (ESP)

O Campeonato Espanhol da temporada 2024/25 teve início nesta quinta-feira (15) com dois jogos: na primeira partida do dia, o Athletic Bilbao empatou por 1 a 1 com o Getafe atuando em casa; no outro jogo, o Real Betis recebeu o Girona e as equipes também empataram por 1 a 1. Saiba como foram os primeiros jogos da nova temporada de La Liga.

Como foi Athletic Bilbao 1x1 Getafe?

O jogo ficou marcado pela alta porcentagem de posse de bola do Bilbao, cerca de 70%. Os donos da casa, no entanto, não tiveram controle pleno da partida. Isso porque o Getafe finalizou mais a gol que os donos da casa (9 a 7), embora tenha acertado menos o gol (apenas duas vezes, contra quatro do clube basco).

Os gols do jogo foram marcados por Oihan Sancet, aos 27 do primeiro tempo, para os mandantes; e por Chrisantus Uche, aos 19 do segundo tempo, para os visitantes.

Nico Williams (vermelho) voltou a defender o Athletic Bilbao depois de vencer a Eurocopa com a Espanha (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

Como foi Real Betis 1x1 Girona?

Considerado a grande surpresa da última edição do Campeonato Espanhol, o Girona visitou o Real Betis e também empatou por 1 a 1, em jogo muito mais animado.

O primeiro gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Bartra, logo aos 6 minutos, para os donos da casa. O gol que deu números finais ao placar foi marcado por Gabriel Misehouy, aos 27 minutos da segunda etapa.

Jogadores de Real Betis e Girona em ação na estreia do Campeonato Espanhol (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)

Confira as datas e horários dos jogos da primeira rodada de La Liga 2024-2025