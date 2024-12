Neste domingo (22), o Paris Saint-Germain avançou para a quarta fase da Copa da França. A equipe venceu o Lens nos pênaltis por 4 a 3, após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. A partida ocorreu no estádio Bollaert-Delelis, em Lens. O destaque foi o goleiro russo Matvei Safonov, que defendeu duas cobranças.

M'Bala Nzola, do Lens, e Gonçalo Ramos, do PSG, foram os autores dos gols no tempo regulamentar. Safonov, substituindo o lesionado Gianluigi Donnarumma, brilhou ao parar as tentativas de Nzola e Andy Diouf, garantindo a vitória do PSG. Donnarumma, lesionado em uma partida anterior contra o Monaco, não participou do jogo. Sua presença na Supercopa da França contra o Monaco, marcada para 5 de janeiro de 2025, é incerta.

Como foi o ano do Paris Saint-Germain

O PSG termina 2024 liderando o Campeonato Francês de forma invicta. No entanto, enfrenta desafios na Champions League, ocupando a 25ª posição com duas vitórias em seis jogos. A equipe não tem chances de classificação direta para as oitavas de final e busca avançar aos playoffs.

