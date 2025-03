Após comentários de Sir Jim Ratcliffe, co-proprietário do Manchester United, afirmando que jogadores do clube estão jogando abaixo do esperado e que alguns estão ganhando mais salário do que deveriam, o técnico Ruben Amorim amenizou a situação, afirmando que não só os atletas, mas também o próprio português está com desempenho ruim.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em coletiva de imprensa antes do duelo de volta contra o Real Sociedad pela Europa League, Ruben Amorim fez questão de responder sobre os comentários de um dos donos do Manchester United. O português afirmou que, mesmo com desempenho ruim, acredita que seus jogadores podem melhorar.

continua após a publicidade

- Todos estão com desempenho abaixo do esperado, tanto eu quanto os jogadores. Sempre podemos mudar isso, e eu me incluo nessa parte do desempenho abaixo do esperado. Ele foi honesto sobre isso, e o foco é mudar a mentalidade. No treinamento, sinto que os jogadores querem isso muito – afirmou Ruben Amorim.

Os comentários de Sir Jim Ratcliffe sobre jogadores

O co-proprietário do Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, criticou erros da gestão passada e citou Casemiro e Antony entre os jogadores que causaram prejuízo ao clube. Além disso, o bilionário afirmou, sem citar nomes, mas na mesma linha onde falou dos brasileiros, que alguns atletas dos Red Devils estão ganhando mais do que deveriam, pois não desempenham o que se esperava.

continua após a publicidade

Casemiro lamenta derrota do Manchester United para o West Ham na Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

- Se olharmos para os jogadores que contratamos no último verão, ou para os que não pudemos contratar, isso se deve ao fato de termos investido em Onana, Hojlund, Casemiro, Sancho e Antony. Todas essas negociações do passado, gostem ou não os torcedores, criaram esse problema que precisamos resolver – afirmou Sir Jim Ratcliffe.

- Precisamos desse tempo para superar essa fase e construir um novo caminho. Alguns jogadores não têm o nível necessário e ganham mais do que deveriam. Ou seja, agora estamos nesse processo de transição, deixando o passado para trás e moldando o elenco para o futuro – completou o co-proprietário do Manchester United.

Amorim responde e comenta sobre preparação para a Europa League

Ruben Amorim amenizou a situação, afirmando que tanto ele quanto seus jogadores estão abaixo do esperado. Sobre Casemiro, o português elogiou o jogador, mas afirmou que é um dos atletas que podem jogar melhor.

- Você está falando de jogadores como o Casemiro, por exemplo, que ganharam tudo e sabemos que esses jogadores podem jogar muito mais. Ratcliffe foi honesto sobre isso – afirmou Ruben Amorim.

➡️ Yamal faz revelação sobre gol de Raphinha na Champions: ‘Tenho que agradecer’

Além disso, o técnico afirmou que tem uma boa relação com o co-proprietário, dizendo que ambos são honestos um com o outro. Ruben Amorim também comentou sobre o jogo de volta da Europa League, confirmando que Manuel Ugarte estará de volta ao elenco e que Mason Mount, por mais que esteja recuperado da lesão, ainda não joga na decisão.

O jogo de volta da Europa League acontece nesta quinta-feira (13). O Manchester United irá receber a Real Sociedad no Teatro dos Sonhos, às 17h (de Brasília). A primeira partida terminou empatada por 1 a 1, com Zirkzee marcando para os Red Devils e Oyarzabal empatando para a Real Sociedad.