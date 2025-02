A Liga Europa, nesta quinta-feira (20), foi recheada de grandes jogos, camisas pesadas e emoção. As partidas do dia foram válidas pelos playoffs da competição, valendo vaga nas oitavas de final. Os resultados do dia deixaram gigantes como Porto e Galatasaray de fora da sequência da competição.

Veja com o Lance! os principais jogos do dia na Liga Europa

GALATASARAY (TUR) X AZ (HOL)

Depois de fazer um 3 a 0 na Holanda, o AZ segurou o empate com o Galatasaray na Turquia em 2 a 2 a vai voltar para a casa com a classificação.

ROMA (ITA) X PORTO (POR)

O jogo mais pesado do dia, com a Roma decidindo em casa, teve emoção até o fim. Os italianos precisavam de uma vitória simples para classificar. A primeira parte do confronto terminou em 1 a 1 em Portugal. Com dois gols de Dybala, o time de Claudio Ranieri carimbou a classificação, mandando o Porto para casa. O placar do jogo de hoje ficou em 3 a 2.

ANDERLECHT (BEL) X FENERBAHÇE (TUR)

Os comandados de José Mourinho conseguiram assegurar a classificação com um empate em 2 a 2 na Bélgica. A vitória por 3 a 0 em casa deu tranquilidade para o Fenerbahçe administrar o placar.

José Mourinho na classificação do Fenerbahçe (Foto: Simon Wohlfahrt / AFP)

REAL SOCIEDAD (ESP) X MIDTJYLLAND (DIN)

Longe de sua melhor versão dos últimos anos, a Real Sociedad respira no torneio após golear os dinamarqueses em casa por 5 a 2. No placar agregado o confronto terminou em 7 a 3.

AJAX (HOL) X UNION (BEL)

Na prorrogação, o placar agregado de 3 a 2 classificou o Ajax. O time diminiu o 2 a 0 conquistado pelo Union no tempo normal para 2 a 1 e conseguiu a classificação graças ao 2 a 0 fora de casa na primeira partida.