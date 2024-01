A Roma venceu a Salernitana pelo placar de 2 a 1 no Estádio Arechi, em Salerno (Itália), em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. Esta foi a terceira vitória do técnico Daniele De Rossi, ídolo do clube, em três jogos no comando da equipe, sendo duas pela Serie A e uma em amistoso diante do Al Shabab, da Arábia Saudita. Como curiosidade, todos os triunfos foram pelo placar de 2 a 1.