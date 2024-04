Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, é eleito melhor jogador do mês da Premier League

Rodrigo Muniz é artilheiro do Fulham na temporada (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/04/2024 - 10:08 • Londres (ING)

Rodrigo Muniz, atacante do Fulham e formado na base do Flamengo, foi eleito o melhor jogador do mês de março do Campeonato Inglês. O escolhido para o prêmio é selecionado por meio de votação pública online, especialistas e o capitão de cada clube da Premier League.

O brasileiro chegou ao clube londrino em agosto de 2021 quando a equipe ainda estava na Segunda Divisão Inglesa, ele chegou a ser emprestado para o Middlesbrough no ano seguinte, onde atuou por 10 meses e buscava adaptação ao novo país. Ao seu retorno ao Fulham, Muniz se tornou artilheiro do time com 9 gols e estrela o ataque ao lado de Andreas Pereira e Willian.

Andreas Pereira, Willian e Rodrigo Muniz (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Rodrigo Muniz surgiu no Flamengo e foi peça fundamental no título do Campeonato Carioca de 2021, campeonato que alçou o brasileiro de 22 anos ao mercado europeu. O artilheiro volta aos gramados neste domingo (14), na partida contra o West Ham fora de casa.