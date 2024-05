Copiar Link

Titular nos 12 minutos da final da Conference League contra a Fiorentina, Rodinei comandou a festa no trio elétrico do Olympiacos após a conquista do clube grego na terceira edição da competição europeia. O lateral mostrou com orgulho a medalha de campeão e não poupou palavras ao valorizar a conquista.

"Parece fácil, mas não é não", foi o que descreveu o ex-Flamengo, presente em toda a campanha da equipe na competição e que ajudou o Olympiacos a vencer sua primeira final europeia da sua história. A fanática torcida do clube se espalha pelas ruas da capital grega, mas grande parte se concentra em Piraeus.

- Não é juliet mais tá valendo, quem dorme Sonha quem trabalha conquista , a Vida não é um 🍓 ao leite !! Rodi campeão na Europa, Obrigado meu Deus", escreveu Rodinei, no Instagram

Rodinei termina a sua segunda temporada na equipe grega com três gols e seis assistências em 49 jogos pelo clube. Além de vencer a Conference League e se juntar a West Ham e Roma, como os três únicos vencedores do troféu, o time foi o terceiro colocado no Campeonato Grego.

Ayoub El Kaabi, autor do gol da partida e herói nas semifinais, apareceu na prorrogação para vencer a decisão por 1 a 0 sobre o clube italiano dar o troféu inédito para os gregos. A história foi feita em Nea Filadelfeia, com os vermelho e brancos vencendo em casa.

Gol de El Kaabi, do Olympiacos, sobre a Fiorentina, pela final da Conference League. (Foto: Theophile BLOUDANIS / AFP)