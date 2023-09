Revelado no América-MG, mas antes com passagem na base do Palmeiras, o jogador ficou conhecido em 2023, na belíssima campanha do Coelho na Copa São Paulo. Na ocasião, o time foi vice-campeão da competição e Luan, além de ter sido o nome da equipe no campeonato, também marcou um hat-trick na semifinal contra o Santos, garantindo a classificação do time para a decisão.