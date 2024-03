Reus volta a marcar após dois meses, e Borussia Dortmund avança às quartas de final da Champions League; veja os gols

Borussia vence PSV e avança na Champions League (Divulgação/Borussia Dortmund)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 19:02 • Dortmund (ALE)

O Borussia Dortmund entrou em campo, nesta quarta-feira (13), em partida válida pela volta das oitavas de final da Champions League, e venceu o PSV por 2 a 0, no Signal Iduna Park, terminando com o placar agregado em 3 a 1. Sancho e Marco Reus marcaram os gols da vitória.

Com este resultado, a Muralha Amarela está classificada às quartas de final e aguarda o sorteio para conhecer o próximo adversário.

➡️ Sorteio das quartas de final da Champions League 2023/24: veja onde assistir e horário

⚽COMO FOI A PARTIDA?

Com o resultado da primeira disputa em 1 a 1, o Borussia precisava da vitória a qualquer custo para avançar na Liga dos Campeões. Concentrado, o Dortmund entrou em campo preparado e, logo aos três minutos, abriu o placar. Em cruzamento na área, a defesa tentou afastar, mas Brandt rolou para Sancho bater no canto direito do goleiro.

Tanto o primeiro quanto o segundo tempo foram dominados pelo Borussia Dortmund, mas o PSV insistiu em jogadas, pecando no último ato.

Na etapa final, Reus, um dos grandes ídolos do clube, entrou aos 29', e aos 31' deu uma assistência para Füllkgrug, mas o árbitro sinalizou impedimento.

Nos minutos finais, já nos acréscimos, Luuk de Jong desperdiçou a chance do PSV no jogo, que levaria para a prorrogação. No lance seguinte, Borussia se lança ao ataque com Reus, aproveitando escorregão de Babadi, e sacramentando a classificação. O atacante não marcava gol há exatos dois meses, desde a partida contra Darmstadt 98, pelo Campeonato Alemão.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Borussia Dortmund volta a entrar em campo neste domingo (17), contra o Eintracht Frankfurt, a partir das 13h30 (de Brasília), pela 26ª rodada da Bundesliga.

