Relembre a campanha do Borussia Dortmund na Champions League 2023/24

Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 06:00 • Dortmund (ALE)

Com apenas um título, o Borussia Dortmund está de volta à final da Champions League após 11 anos, em busca do bicampeonato. Classificado em primeiro lugar do Grupo F, relembre, no Lance!, a trajetória dos alemães até a final.

FASE DE GRUPOS!

O Dortmund tinha como adversário o Paris Saint-Germain, um dos melhores times da Europa, e o Milan e Newcastle, ambos em ascensão na Europa, no conhecido 'Grupo da Morte'. Na estreia, foi derrotado pelo PSG, na França, por 2 a 0, com Mbappé deixando a sua marca.

Na segunda rodada, em casa, o Dortmund falhou e ficou só no empate sem gols com os italianos. A vitória veio somente na terceira rodada, contra o Newcastle, por 1 a 0, com Nmecha garantindo os três pontos.

Novamente contra os ingleses, desta vez no Signal Iduna Park, o Borussia venceu por 2 a 0, com Brandt e Füllkrug. Confiante na classificação, a Muralha Amarela enfrentou o Milan, na Itália, pela quinta rodada, e venceu por 3 a 1.

Líder do Grupo F, o Borussia Dortmund fechou a fase de grupos com o PSG, mesmo adversário da estreia. Desta vez o duelo terminou com empate em 1 a 1. Com 11 e oito pontos, os alemães e franceses, respectivamente, avançaram às oitavas de final.

OITAVAS DE FINAL

O adversário da primeira fase eliminatória foi o PSV, que se classificou em segundo lugar do Grupo B, atrás do Arsenal. Na Holanda, o Dortmund abriu o placar, com Malen, mas cedeu o empate.

Na Alemanha, a história foi diferente. No início da partida, Sancho abriu o placar, e o Dortmund viu o PSV crescer no segundo tempo. No final do duelo, Luuk de Jong desperdiçou uma chance incrível de empatar e levar a disputa aos pênaltis. No lance seguinte, Reus teve oportunidade e matou o jogo, sacramentando a classificação.

Dortmund desbancou PSV nas oitavas da Champions League (INA FASSBENDER / AFP)



QUARTAS DE FINAL

Para chegar à decisão, o Borussia Dortmund precisava vencer mais dois duelos. Nas quartas de final, os alemães enfrentaram o Atlético de Madrid, que eliminou a Inter de Milão.

Na Espanha, os Colchoneros levaram a melhor e venceram por 2 a 1. Por outro lado, no duelo de volta, o Dortmund aplicou uma goleada de 4 a 2 sobre o time de Diego Simeone, em duelo emocionante, retornando à semifinal depois de 11 anos.

Sabitzer marcou o último gol da goleada sobre o Atlético de Madrid (INA FASSBENDER / AFP)



SEMIFINAL

O Borussia Dortmund reencontrou o Paris Saint-Germain, adversário e 'pedra no sapato' durante a fase de grupos. Os alemães, que não eram favoritos para os dois confrontos, bateu o Paris por 1 a 0 na Alemanha e na França, garantindo a vaga na finalíssima pela terceira vez.

Dortmund elimina PSG e volta à final da Champions League após 11 anos (INA FASSBENDER / AFP)



FINAL

Borussia Dortmund e Real Madrid se enfrentam neste sábado (1º), no Wembley, em Londres. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília).

