A programação indicava um tempo de recuperação de seis semanas, mas a evolução do brasileiro é elogiada com apenas quatro. O otimismo sobre o retorno de Vini Jr. levou o jogador a realizar atividades na academia e, nesta sexta-feira (22), poder voltar aos treinamentos com bola com o restante do elenco.



+ Cristiano Ronaldo e Talisca brilham e Al-Nassr vence Al-Ahli no Campeonato Saudita, em partida apitada por Anderson Daronco