RECORDE: Al-Hilal, de Jorge Jesus, marca no fim e termina o Campeonato Saudita invicto

Al-Hilal venceu 31 dos 34 jogos do Campeonato Saudita (Divulgação/Al-Hilal)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 17:44 • Meca (SAU)

Chegou ao fim o Campeonato Saudita 2023/24. O Al-Hilal entrou em campo na tarde desta segunda-feira (27) e venceu o Al-Wehda por 2 a 1, com gols de Kanno e Mitrovic. A vitória fez o time de Jorge Jesus atingir um recorde.

O time de Jorge Jesus terminou o Sauditão de forma invicta, com 31 vitórias e três empates. Ao longo da temporada, o Al-Hilal se tornou a equipe com mais vitórias na história do futebol, com 34 partidas. O segundo colocado é o The New Saints, do País de Gales, com 27, marca também desta temporada.

➡️ Cristiano Ronaldo marca dois em vitória do Al-Nassr e quebra recorde histórico no futebol

Com equipe mista, a equipe venceu o Al Wheda com gol nos acréscimos. No primeiro tempo, Kanno abriu o placar aos 19 minutos, e na segunda etapa, aos 32', Yahya Al-Najei deixou tudo igual. No apagar das luzes, aos 47', o artilheiro da equipe, Mitrovic, garantiu mais uma vitória.

O futebol arábe termina a primeira temporada marcada pelo investimentos nas grandes estrelas do futebol europeu. Atualmente, o Al-Hilal conta com quatro brasileiros no elenco, Neymar, Michael, Renan Lodi e Malcom. Para 2024/25, a janela de transferência promete atrair novas estrelas.

FUT INTERNACIONAL