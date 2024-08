Real Madrid realiza treino inovador para evoluir resistência de atletas na temporada

Vini Jr em treinamento pelo Real Madrid. (Foto: Reprodução/Twitter)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 14:11 • Madrid (ESP)

O Real Madrid se prepara para a disputa de uma temporada que promete ser histórica para o clube. O volume elevado de partidas, que pode chegar a 72 compromissos oficiais, é uma preocupação para a equipe de fisiologia do clube, que reforçou a preparação física dos jogadores com um treinamento inovador.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Novatos no elenco dos Blancos, Endrick e Mbappé participaram da sessão pela primeira vez, mas atletas mais experientes no time já têm familiaridade com esse tipo de preparação.

Comandados pelo preparador físico Antonio Pintus, os jogadores fizeram um trabalho com uma máscara que limita a quantidade de oxigênio. O objetivo é preparar o time para o cansaço na disputa da temporada, que terá no mínimo 53 partidas.

O preparador físico explicou a razão dos testes:

-Com esses testes, eu posso individualizar o trabalho de corrida. O objetivo é esse. Repeti-lo em março é importante porque pode nos ajudar a compreender se temos que seguir no trabalho aeróbico, ou deixar o trabalho aeróbico, se a equipe estiver bem, e concentrar-se só no trabalho de sprints e acelerações. Foi o que aconteceu na última temporada.

Antonio Pintus, preparador físico do Real Madrid. (Foto: AFP)

A preparação física do Real Madrid é referência no mundo inteiro. Pintus, inclusive, foi convidado para a NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos, para influenciar na missão Artemis, que planeja colocar seres humanos de volta à Lua.

Se por um lado o time esbanja resistência física nas últimas temporadas, por outro, a possibilidade de disputar mais de 70 jogos é uma preocupação para os comandados de Carlo Ancelotti. Se chegar às 72 partidas, o Real Madrid terá disputado a temporada mais longa da história do clube. O recorde atual ocorreu na tempprada 2001-02, quando o time disputou 66 jogos.