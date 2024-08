Real Madrid prepara investida pesada por astro do Bayern de Munique

Time do Bayern comemora gol na Allianz Arena. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 15:44 • Madrid (ESP)

O Real Madrid está visando a contratação de um nome de peso para a disputa da próxima temporada: Alphonso Davies, do Bayern de Munique. Velho sonho da equipe merengue, o ala retornou à pauta de reforços de Carlo Ancelotti, apesar do treinador ter comentado recentemente que o elenco do Real Madrid estaria “fechado” para possíveis chegadas.

De acordo com o portal Relevo, da Espanha, o Real Madrid está preparando uma nova investida avaliada entre 25 e 30 milhões de euros (entre R$160 e R$190 milhões). Meses atrás, o clube espanhol escutou que Davies só estaria disponível a partir de R$350 milhões.

Considerado alto demais, o preço foi prontamente recusado pela diretoria do Real Madrid. De volta à mesa pelo passe do canadense, o Real Madrid pode encarar mais uma barreira: a falta de peças defensivas disponíveis para Vincent Kompany, treinador do Bayern.

O japonês Hiroki Ito, defensor recém-contratado pelo time, sofreu uma fratura grave no pé e será desfalque por cerca de três meses. A avaliação interna dos Bávaros é de que não será possível perder mais um jogador no setor.

Alphonso Davies tem contrato com o Bayern até junho de 2025. Caso não consiga fechar a contratação do ala nesta janela, o Real Madrid promete “atacar” pelo jogador ao final do vínculo, de graça. De acordo com as informações da imprensa espanhola, os times devem voltar a negociar até o final de agosto.

No clube desde a temporada 2018/19, o canadense soma 195 partidas, com onze gols marcados e 30 assistências. Ele foi revelado pelo Vancouver Whitecaps, da MLS, e disputou a última Copa América com a seleção nacional.