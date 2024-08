Real Madrid empresta Reinier a clube espanhol e frusta o brasileiro

Reinier nos treinos do Real Madrid (Foto: Divulgação / Real Madrid)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 15:23 • Madri (ESP)

Reinier não seguirá no Real Madrid nesta temporada. O clube acertou o empréstimo do brasileiro de 22 anos ao Granada, recém-rebaixado à segunda divisão do Campeonato Espanhol. O meia-atacante chegou a ter acerto próximo do Norwich, da Inglaterra, destino de preferência do jogador. As informações são do portal ge.

Apesar do desejo do atleta de defender a equipe inglesa, a negociação esbarrou em imblóglio na cláusula de compra. O Norwich gostaria de fixar o valor futuro independentemente dos resultados esportivos, enquanto o Real Madrid exigiu a condicional de acesso do time à Premier League. Assim, as tratativas foram encerradas após três semanas.

Celtic, da Escócia, Watford, da Inglaterra, e Tenerife, da Espanha, também procuraram o jogador. Além dos europeus, alguns clubes brasileiros chegaram a fazer contatos por Reinier, como Flamengo, Bahia e Fortaleza. No entanto, os Merengues não viam o Brasil como um bom destino para o meia-atacante, e rechaçaram um retorno.

Revelado pelo Rubro-Negro Carioca, Reinier foi vendido ao Real Madrid por 30 milhões de euros no início de 2020. Desde que chegou à Europa, não teve oportunidades nos "Brancos", e já foi emprestado Borussia Dortmund, Girona, Frosinone, onde estava na última temporada.

