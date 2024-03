Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, na cerimônia da Bola de Ouro (Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 11:54 • Madri (ESP)

Na manhã desta sexta-feira (15), o Real Madrid denunciou os atos de racismo das torcidas dos rivais espanhóis contra Vini Jr. Aficionados de Atlético de Madrid e Barcelona aproveitaram os momentos que antecederam seus compromissos na Champions League para proferir injúrias e ofensas raciais contra o brasileiro.

- O Real pede à Justiça que solicite às forças de segurança as gravações existentes nas duas localidades, a fim de identificar os autores dos insultos racistas e de ódio. Condenamos os violentos ataques de discriminação, que se produzem de maneira lamentável, contra Vinícius Jr. Nosso clube seguirá trabalhando na defesa dos valores do futebol e do esporte, e se manterá firme em sua luta pela tolerância zero frente a episódios tão repugnantes como os recentes - afirmou a diretoria, em nota oficial.

Na terça-feira, torcedores do Barcelona se reuniram nos arredores do Olímpico de Montjuïc, antes do jogo contra o Napoli, pela Champions, e cantaram "Morra, Vinícius". A mesma ofensa já havia sido proferida no ano passado, durante clássico vencido pelos blaugranas no Camp Nou.

No dia seguinte, foi a vez de aficionados do Atlético, já partindo para o lado racial, entoarem em um rio próximo ao Cívitas Metropolitano "Olé, Olé, Vinícius chimpanzé". A direção de La Liga também entrou na Justiça com uma ação de denúncia aos atos dos apoiadores colchoneros, que horas depois viriam a vibrar com uma classificação sofrida contra a Inter de Milão na competição continental.

Lutando contra o racismo nos campos espanhóis, Vini estará em ação pelo Real Madrid neste sábado (16), pelo Campeonato Espanhol. A equipe comandada por Carlo Ancelotti terá duelo difícil contra o Osasuna no Reyno de Navarra, em Pamplona (ESP), às 12h15 (horário de Brasília).

