Real Madrid define nome para substituir Toni Kroos, afirma jornal

A Eurocopa chega ao fim no fim no mês de julho, e com isso, Toni Kroos, astro do Real Madrid e da seleção alemã, se aposentará dos gramados de forma oficial. Ciente da decisão do atleta desde maio, os Blancos estudam possibilidades de reposição para o volante, que é um dos maiores jogadores da história do clube.

Ativo no mercado de transferências, o Real Madrid deve buscar a contratação do volante francês Khephren Thuram, do Nice. Aos 23 anos, o jogador, que é filho do ex-jogador Lilian Thuram, gera muito interesse pela polivalência e a regularidade em atuar nas duas metades do campo. A informação do interesse foi apurada pelo jornal TuttoSport, da Itália.

De acordo com o portal 'Transfermakt', Thuram está avaliado em 35 milhões de euros, mas pode ser negociado por um valor inferior, já que está no ano final de vínculo com o clube francês.

Em alta após a temporada francesa, o volante gera interesse de gigantes, como o rival Barcelona. Apesar disso, o agente do jogador, Óscar Damiani recomendou a contratação para Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid.

Se concretizada, esta não deve ser a única ida do Real Madrid ao mercado de jogadores franceses. Mais próximo que Thuram no momento, o jovem zagueiro Leny Yoro, do Lille, está apalavrado com o time e muito provavelmente será reforço na próxima temporada. O jogador também atrai interesse de Liverpool, Manchester United e PSG.