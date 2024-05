(Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Publicada em 30/05/2024 - 14:31 • Madri (ESP)

Segundo informações do portal 'Inside Eintracht', o Real Madrid já discute a negociação do possível substituto de Toni Kroos, que anunciou aposentadoria ao fim da temporada, para a próxima janela: Joshua Kimmich, que possui contrato com o Bayern de Munique até a final da temporada 2025/26 e é alvo dos Merengues desde o início do ano.

Ao que tudo indica, os Bávaros estão cientes de que podem perdê-lo de graça, e tentarão uma renovação contratual. Caso a oferta dos espanhóis sejam melhores, o jogador não deverá mais participar do elenco de Vincent Kompany, recém contratado para assumir o cargo técnico do clube alemão.

Toni Kroos terá sua última partida vestindo a camisa dos Blancos na decisão da competição europeia e, após a Eurocopa, vai se despedir das quatro linhas. O alemão deixará uma lacuna enorme no mundo do futebol, já que foi, indiscutivelmente, um dos jogadores mais marcantes da geração. Multicampeão por clubes e seleção, o craque pendura as chuteiras aos 34 anos.

(Foto: AFP)

Kimmich esteve em campo e duelou contra Vini Jr nos dois jogos da semifinal da Champions League entre Real Madrid e Bayern de Munique, com triunfo da equipe de Carlo Ancelotti, que terá à sua frente na decisão do dia 1° de junho mais uma força alemã, o Borussia Dortmund.

Além do atleta de 29 anos, a outra opção para a vaga de Kroos é Rodri, do Manchester City. Decisivo na última final da Liga dos Campeões marcando o gol do título, o volante espanhol é peça fundamental do time de Pep Guardiola e completou 74 jogos sem perder quando esteve em campo, no tempo regulamentar, desde 28 de março de 2023, em um total de 475 dias.