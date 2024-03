Raphinha sofre lesão em vitória magra do Barcelona sobre o Mallorca

Lamine Yamal (de punho cerrado) marcou o golaço que deu a vitória ao Barcelona diante do Mallorca (Foto: LLUIS GENE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 19:22 • Barcelona (ESP)

O Barcelona sofreu, mas venceu o Mallorca por 1 a 0 atuando no Estádio Olímpico de Barcelona, em jogo válido pela 28ª rodada de La Liga. O gol do clube catalão foi marcado por Lamine Yamal, aos 28 minutos do segundo tempo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogo ficou marcado pela lesão do brasileiro Raphinha, que deixou o campo aos 37 da primeira etapa após sofrer um toque no pé esquerdo. O jogador vira dúvida para o jogo de volta entre Barcelona e Napoli, pelas oitavas de final da Champions League, marcado para terça-feira (12).

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

Embora o Barcelona tenha controlado a posse de bola desde o início do jogo, o Mallorca soube se defender bem, com uma linha de cinco postada na entrada da área. O time de Xavi trocou passes com bastante lentidão e foi pouco agressivo para incomodar de fato a defesa adversária.

Entretanto, foi o clube catalão que teve a primeira grande oportunidade do jogo, aos 24 do primeiro tempo, em pênalti sofrido por Raphinha. Gundogan assumiu a responsabilidade da cobrança, mas acabou telegrafando o chute, defendido pelo goleiro Rajkovic, e desperdiçou a chance de abrir o placar.

Raphinha se lesionou em disputa de bola dentro da área e acabou substituído ainda no primeiro tempo (Foto: LLUIS GENE / AFP)

Quinze minutos após a cobrança de Gundogan, Raphinha acabou substituído com dores no pé, dando lugar a Fermín López.

O gol do jogo só saiu no segundo tempo, pelos pés de Lamine Yamal, que cortou um defensor no bico ca grande área pelo lado esquerdo e bateu colocado no ângulo do goleiro do Mallorca, sem chances para defesa.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Barcelona volta a campo na terça-feira (12), às 17h (hora de Brasília), para enfrentar o Napoli pelo duelo de volta das oitavas de final da Champions League. No jogo de ida, disputado na Itália, o Barça empatou por 1 a 1. Para avançar às quartas de final da competição, o time de Xavi precisa vencer a partida por qualquer placar. Derrota elimina o clube espanhol, enquanto empate leva a decisão da vaga para a prorrogação e, persistindo a igualdade, para a disputa de pênaltis.