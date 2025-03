Raphinha joga hoje? Confira a escalações de Benfica e Barcelona

Nesta quarta-feira (5), Benfica e Barcelona se enfrentam em partida válida pelas oitavas de finais da Champions League. A partida acontecerá no Estádio da Luz, em Lisboa, em Portugal. A bola está prevista para rolar a partir das 17h (de Brasília). Confira as escalações confirmadas de ambas as equipes para o confronto.

⚽ Escalações

BENFICA: Trubin; Araújo, Otamendi, Silva, Carreras; Kokcu, Barreiro, Aursnes; Akturkoglu, Pavlidis, Schjelderup.

BARCELONA: Szczesny; Koundé, Cubarsí, I. Martínez Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski.

A equipe comandada por Hansi Flick tem duas mudanças importantes: as saídas de Araújo e Casadó, para as entradas de Martínez e De Jong.

Jogadores de Benfica e Barcelona em ação pela Champions League (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

