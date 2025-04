Ficha Técnica BAR BET La Liga 30ª rodada Data e Hora Sábado (5), às 16h (de Brasília) Local Estádio Olímpico de Montjuïc, na Catalunha (ESP) Árbitro Gil Manzano Assistentes Nevado Rodríguez e Martínez Nicolás Var Pizarro Gómez Onde assistir

Barcelona e Real Betis se enfrentam neste sábado (5), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Montjuïc, na Catalunha (ESP), em jogo válido pela 30ª rodada de La Liga. O time mandante conta com a presença do atacante Raphinha no banco de reservas e o visitante tem a escalação de Antony entre os titulares.

Confira as escalações de Barcelona e Real Bétis

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronaldo Araujo e Alejandro Balde; Frenkie de Jong e Pedri; Lamine Yamal, Gavi e Ferran Torres; Robert Lewandowski

❌ Desfalques: Dani Olmo, Marc Casadó, Andreas Christensen, Marc Bernal e Marc-André ter Stegen (lesionados)

REAL BETIS (Técnico: Manuel Pellegrini)

Adrián; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan e Perraud; Johnny Cardoso e Pablo Fornals; Antony, Giovani Lo Celso e Altimira; Cucho Hernández

❌ Desfalque: Isco (suspenso)

Escalação: Antony começa como titular pelo Real Betis na partida contra o Barcelona (Foto: Divulgação)

Como as equipes chegam para a partida

O Barcelona lidera o campeonato com 66 pontos, três a mais em relação ao vice-líder Real Madrid, e jogam para manter a ponta em sua posse. Já o Betis, em grande momento, venceu os últimos cinco jogos na competição e entrou de vez na briga por uma vaga na próxima Champions League, com seis pontos a menos em relação à zona continental. O confronto terá transmissão da ESPN e da Disney+.

Com o tropeço do Real Madrid perante o Valencia, o Barcelona tem a chance de abrir mais pontos de vantagem rumo ao título de La Liga.