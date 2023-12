Com esse resultado, a Juve alcança os 43 pontos, ficando apenas a dois de diferença para a líder do campeonato, a Inter de Milão, que empatou com o Genoa, por 1 a 1. Já a Roma perdeu a oportunidade de colar no Bologna (quinto colocado) e se manteve na sétima colocação na tabela da Série A Calcio.