🤖 O GALARDÃO DO ROBOZÃO

Cristiano Ronaldo havia marcado nos quatro jogos que antecederam o compromisso deste sábado, e queria se despedir do ano com um gol. Antes, chegou a acertar a trave na segunda etapa, mas foi recompensado pela insistência no fim. Em cruzamento açucarado de Seko Fofana, o português subiu mais alto do que a defesa e testou para o fundo das redes, fechando a goleada. Em 2023, foram 54 gols para o craque, sendo o maior artilheiro do mundo.