Quantos treinadores comandaram o Liverpool na história?

Jurgen Klopp se despediu de Anfield no último domingo (19). (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 16:59 • Liverpool (ING)

Após a despedida de Jurgen Klopp no último domingo (19), o Liverpool anunciou a chegada do holandês Arne Slot, ex-Feyenoord, para o cargo de treinador da equipe. Aos 45 anos, o comandante terá seu primeiro desafio em uma das cinco grandes ligas europeias, e além de substituir uma lenda dos Reds, terá a honra de se juntar à seleta lista de treinadores do Liverpool.

Ao contrário de muitos clubes ao redor do mundo, o Liverpool é um verdadeiro exemplo em relação à longevidade de seus treinadores: Arne Slot será apenas o 22º treinador da história de 132 anos dos Reds.

Arne Slot na despedida pelo Feyenoord. (Photo by Bart Stoutjesdijk / ANP / AFP)

Confira quem foram os outros comandantes do vitorioso clube de Merseyside:

William Barclay

Um dos fundadores e primeiro treinador da história do Liverpool. Foram três anos no comando e dois títulos: Lancashire Cup e a 2ª divisão inglesa.

John McKenna

Esteve entre os secretários do clube e passou um ano no comando do time do Liverpool. Conquistou o título da 2ª divisão inglesa.

Tom Waston

É o treinador mais longevo da história dos Reds, com 19 anos de comando. De 1986 até 1915, o treinador conquistou três taças como treinador: dois títulos de 1ª divisão e um de 2ª divisão.

David Ashworth

Comandou o time principal do Liverpool por quatro anos e foi campeão da primeira divisão inglesa em 1922.

Matt McQueen

Passou cinco anos como treinador do Liverpool e conquistou a primeira divisão inglesa uma vez, em 1923.

George Patterson

Foi o primeiro treinador da história do Liverpool a não conseguir levantar taça alguma. Foram oito anos como treinador no clube.

George Kay

Passou 15 anos como treinador do clube e foi campeão da primeira divisão inglesa.

Don Welsh

Assim como Patterson, não conquistou nenhum título com os Reds. Passou cinco anos no comando técnico no clube.

Phil Taylor

Com Phil Taylor, foram mais três anos sem títulos em Merseyside.

Bill Shankly

Treinador que acabou com a seca do Liverpool em grande estilo: é um dos grandes vencedores do Liverpool, e discutivelmente, o maior comandante da história do clube. Foram sete títulos em 15 anos de comando, incluindo quatro campeonatos ingleses (três da 1ª divisão e uma da 2ª divisão), além de duas taças da FA Cup e uma Copa da UEFAem seu penúltimo ano treinando o clube.

Bob Paisley

Deu prosseguimento à era de domínio iniciada por Shankly. Em nove anos, foi o treinador com mais títulos de campeonato inglês: seis. Além disso, venceu a Copa da Liga Inglesa três vezes e conquistou assustadores cinco títulos continentais.

Joe Fagan

Em dois anos, conquistou três títulos no comando dos Reds, incluindo a primeira divisão.

Kenny Dalglish

Sir Kenny Dalglish é uma das figuras mais emblemáticas na história do Liverpool. Além de ídolo absoluto como jogador, o escocês conquistou seis títulos em duas passagens pelo clube.

Ronnie Moran

Passou dez jogos no comando do time de forma interina e não venceu títulos.

Graeme Souness

Passou três anos no comando do time e venceu a FA Cup.

Gerard Houllier

Passou seis temporadas no comando do Liverpool com êxito. Apesar de ter ganhado seis títulos, ficou em branco na liga inglesa.

Roy Evans

Em quatro anos no comando, foi campeão da Copa da Liga Inglesa.

Rafa Benítez

Em seis anos, venceu a Liga dos Campeões em 2005 e a FA Cup em 2006.

Roy Hodgson

Passou um ano no comando e não conquistou títulos. Segue na ativa no futebol inglês, e recentemente treinou o Crystal Palace.

Brendan Rodgers

Foram três anos sem conquistas pelo Liverpool.

Jürgen Klopp

Acabou com a seca no Liverpool e se mostrou um grande exemplo de identificação com o clube. Foram sete títulos em nove temporadas de comando.

Arne Slot - ATUAL

