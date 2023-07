A história do Mundial feminino teve início em 1970, na Itália, com organização da Federação de Futebol Feminino Europeu Independente. No ano seguinte, uma nova edição, e assim outras foram realizadas. Em 1991, a Fifa, entidade máxima do futebol, realizou a primeira Copa do Mundo Feminina e escolheu como país-sede a China. Atualmente, o torneio conta com 32 equipes, mas na época iniciou apenas com 12 seleções. Outro ponto destacado era o tempo regulamentar das partidas: 80 minutos.



