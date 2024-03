Borussia Dortmund passou pelo PSV para se classificar às quartas de final da Champions League (Foto: INA FASSBENDER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 15:37 • Dortmund (ALE)

Nesta sexta-feira (15), o Borussia Dortmund conheceu seu adversário e seu chaveamento em busca do objetivo de vencer a Champions League pela primeira vez em quase 30 anos. Em sorteio realizado em Nyon, na Suíça, a Uefa colocou os aurinegros frente a um adversário encardido nas competições europeias.

⚽ QUAL É O OPONENTE

Depois de dez anos sem figurar entre os finalistas após derrota doída para o rival Bayern de Munique em 2013, o Borussia terá pela frente o Atlético de Madrid de Diego Simeone nas quartas de final. Caso se qualifique, enfrentará PSG ou Barcelona nas semifinais.

📜 HISTÓRICO RECENTE

Apesar de serem figurinhas carimbadas nas competições europeias, Atleti e Borussia se encontraram apenas quatro vezes na Champions, todas sendo em fase de grupos. Os dois primeiros jogos foram em 1996-97, com uma vitória para cada lado na temporada que terminaria em título aurinegro; já os embates mais recentes rolaram em 2018-19, com goleada firme dos alemães por 4 a 0 no Signal Iduna Park, e um simples 2 a 0 em favor dos espanhóis. Este, portanto, marcará o primeiro duelo dos dois no mata-mata da Liga dos Campeões.

📆 CALENDÁRIO

A data exata dos jogos de ida da fase de quartas da Champions League ainda não está definida, mas Atlético de Madrid e Borussia Dortmund já sabem as semanas dos embates. A ida acontecerá no caldeirão do Cívitas Metropolitano, no dia 9 ou no dia 10 de abril; a volta, com promessa de festa no Signal Iduna Park, será no dia 16 ou 17 de abril.

Já a grande decisão da Champions voltará ao Wembley Stadium, em Londres (ING), pela oitava vez na história do continental. O jogo final está marcado para o dia 1 de junho.