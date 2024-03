Harry Kane celebra gol pelo Bayern (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 14:02 • Munique (ALE)

Nesta sexta-feira (15), o Bayern de Munique conheceu seu adversário e seu chaveamento em busca do objetivo de conquistar a Champions League novamente. Em sorteio realizado em Nyon, na Suíça, a Uefa colocou os bávaros diante de um oponente que traz boas lembranças aos seus torcedores.

⚽ QUAL É O OPONENTE?

Lidando com uma temporada doméstica ruim, e ao que tudo indica, sem títulos, o Bayern terá pela frente o Arsenal nas quartas de final para erguer uma taça continental. Caso se classifique, enfrentará o qualificado de Real Madrid x Manchester City nas semifinais.

📜 HISTÓRICO RECENTE

O primeiro encontro entre Bayern e Arsenal aconteceu em dezembro de 2000. Contando com o 'primogênito' da rivalidade, são 12 embates, com sete vitórias dos alemães, três triunfos ingleses e dois empates. Dos 12, oito foram distribuídos em quatro mata-matas, com os bávaros se qualificando em todos. O último duelo aconteceu nas oitavas da edição de 2016-17, com duas goleadas sem pudor por 5 a 1 em favor do time de Munique, à época comandado por Carlo Ancelotti. A vitória mais recente dos Gunners aconteceu em outubro de 2015, na fase de grupos, triunfando por 2 a 0 em Londres, com gols de Giroud e Ozil.

Kane, do Bayern, é um dos artilheiros da Champions, empatado com Griezmann, Mbappé e Haaland, com seis gols marcados cada (Foto: MICHAELA STACHE / AFP)

📆 CALENDÁRIO

A data exata dos jogos de ida da fase de quartas da Champions League ainda não está definida, mas Arsenal e Bayern já sabem as semanas dos embates. A ida acontecerá no Emirates Stadium, no dia 9 ou no dia 10 de abril; a volta, na Allianz Arena, será no dia 16 ou 17 de abril.

Já a grande decisão da Champions voltará ao Wembley Stadium, em Londres (ING), pela oitava vez na história do continental. O jogo final está marcado para o dia 1 de junho.